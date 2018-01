Fora de casa, a Votuporanguense perdeu grande chance e logo na sequência os mandantes fizeram o gol da vitória

publicado em 20/01/2018

Foto: Rafael Nascimento/CAV

Daniel Castro

Um jogo sem muitas oportunidades deixou para ficar emocionante nos dois minutos finais. Após a Votuporanguense perder chance clara, o São Bernardo, no lance seguinte, fez o gol da vitória: 1 a 0. Alvino marcou para o time do ABC Paulista que venceu o CAV na segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida foi disputada na tarde de ontem no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

O jogo começou amarrado, com o time da casa tentando criar jogadas, mas o CAV marcando bem. Após os 8 primeiros minutos, a Alvinegra começou a controlar bem o duelo. Aos 18, Nathan sentiu a perna e precisou sair. O meio-campista Adriano Paulista entrou.

Até os 23 minutos, os times não criaram oportunidades de gol. Aos 25 minutos a chuva começou a cair em São Bernardo do Campo. Aos 40, após bola levantada, Guilherme Noé cabeceou com perigo e a bola tocou na rede pelo lado de fora. Aos 42, Adriano pegou mal na bola e o goleiro Daniel defendeu. A primeira etapa de poucas oportunidades terminou aos 46 minutos.

O segundo tempo começou com o São Bernardo assustando e logo conquistou escanteio, que não foi bem aproveitado. A equipe do ABC Paulista iniciou o a segunda etapa bastante diferente, tocando melhor a bola e dominando os minutos iniciais.

Aos 16 minutos o jogo já estava mais parelho, e a Votuporanguense começou a tocar melhor a bola, porém sem criar grandes chances.

Aos 23, Vitor Prada fez uma boa defesa após chute vindo do lado esquerdo do ataque do Bernô. A resposta da Alvinegra surgiu aos 26: Ricardinho cobrou falta, a bola desviou na barreira e quase mata o goleiro Daniel, que caiu para o canto oposto.

O time da casa assustou novamente aos 29 em jogada pelo lado esquerdo, mas o ataque não conseguiu concluir e a bola sobrou para Prada.

Aos 45 minutos, o arqueiro da Alvinegra voltou a aparecer bem depois de um chute de primeira do ataque do São Bernardo. O goleiro pulou bonito, deu um tapa e a bola saiu por cima do gol.

As principais emoções do jogo ficaram somente para o final. Aos 47, Adriano Paulista deu passe para Felipe que avançou e devolveu para Adriano, que, com o gol escancarado, chutou para fora. No lance seguinte, Alvino recebeu passe dentro da área, pelo lado direito do ataque, e tocou na saída de Vitor Prada: 1 a 0.