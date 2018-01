Adriano Siqueira da Costa, o Adriano Paulista, tem 28 anos e chega para depender a Votuporanguense

publicado em 06/01/2018

Daniel Castro

O mais novo reforço do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 é o meia Adriano Paulista, de 28 anos, nome bastante badalado no futebol do interior do estado.

Adriano Siqueira da Costa estava no Bragantino. Ele tem passagens pelo São Caetano, Juventus-SP, Volta Redonda, Ferroviária, Comercial, Villa Nova, Sertãozinho, entre outros clubes.

Na manhã de ontem, Adriano gravou um vídeo, que foi divulgado pela assessoria da Alvinegra: “estou aqui me despedindo da minha cidade para me apresentar na Votuporanguense. Espero honrar as cores da camisa do CAV, conseguir nossos objetivos e conquistar esse acesso para a Série A1 do Paulista. Daqui a pouco estou chegando aí na cidade”.