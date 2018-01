A informação é do prefeito João Dado, que foi entrevistado na manhã dessa segunda-feira, ao vivo, pela Cidade FM

O prefeito João Dado confirmou que as cabines da Arena Plínio Marin serão reformadas pela empresa vencedora da licitação (Foto: Reprodução)

As cabines de rádio e TV da Arena Plínio Marin passarão por reformas. A informação é do prefeito João Dado, que foi entrevistado na manhã de ontem, ao vivo, pela Cidade FM. A intenção é melhorar as condições do local para o trabalho da imprensa.

“As condições ficarão melhores para vocês [imprensa] trabalharem. A reforma será feita imediatamente para estar tudo pronto antes do início da Série A2”, contou Dado. Em recente visita à Arena, o chefe do Poder Executivo pôde fazer observações e notou que alguns setores merecem melhorias. “Nós vamos deixar a nossa Arena Plínio Marin cada vez melhor para o nosso povo assistir aquilo que é a paixão nacional”, acrescentou.

O prefeito disse ainda que com o apoio do deputado federal Fausto Pinato, houve a liberação os recursos para a obra de cobertura da Arena. “Nós já pagamos a empresa, a primeira medição, e agora ela instalará os outros três pilares que estão faltando. Eles permitirão a construção da cobertura”, explicou. Dado garantiu que a empresa vencedora da licitação é idônea e vai cumprir todo o contrato.

O gestor público acredita que o trabalho nos pilares externos poderá ser feito durante o andamento da competição. “A nossa expectativa era que nós tivéssemos o projeto executivo na integralidade até o início do Campeonato, mas não foi possível por uma série de fatores, inclusive a questão dos recursos do Governo Federal que não foram repassados”, falou.