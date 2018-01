Cobertura e Iluminação

Outra grande melhoria que está em fase de construção é a obra de cobertura e iluminação de uma das arquibancadas da Arena Plínio Marin. A empresa vencedora da licitação entregou um dos pilares que farão parte da estrutura e está fabricando os demais. A obra segue em execução mesmo durante o Campeonato, já que não causa qualquer interferência às partidas.

Para a realização da obra, foram necessários recursos do Governo Federal, conquistados por intermédio do Deputado Federal Fausto Pinato. São R$ 1,870 milhão, sendo parte do parlamentar e outra parte do atual prefeito João Dado, quando exercia atividade enquanto Deputado Federal.

O contrato com a empresa responsável pela obra foi assinado no final de junho do ano passado, com prazo de um ano para conclusão do serviço.

Confira quando serão os jogos da Votuporanguense na Arena Plínio Marin

1ª Rodada

Quarta, 17 de janeiro de 2018

Votuporanguense x Juventus

16:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

4ª Rodada

Sábado, 27 de janeiro de 2018

Votuporanguense x Inter Limeira

16:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

6ª Rodada

Sábado, 10 de fevereiro de 2018

Votuporanguense x Portuguesa Desp

16:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

7ª Rodada

Quarta, 14 de fevereiro de 2018

Votuporanguense x Rio Claro

16:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

10ª Rodada

Sábado, 03 de março de 2018

Votuporanguense x XV Piracicaba

15:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

13ª Rodada

Sábado, 17 de março de 2018

Votuporanguense x Sertãozinho

15:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga

14ª Rodada

Quarta, 21 de março de 2018

Votuporanguense x Batatais

15:00 Local: Arena Plínio Marin – Votuporanga