Jovens e crianças, a partir dos 5 anos de idade, poderão se inscrever gratuitamente para as aulas, ministradas no Ginásio "Hernani de Mattos Nabuco"

publicado em 08/01/2018

As aulas são administradas por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Foto: Prefeitura)

Já estão abertas as inscrições para as escolinhas de futsal da Prefeitura de Votuporanga, voltada para crianças e jovens da faixa etária dos 5 aos 12 anos. As inscrições devem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 18 às 22h, no Ginásio de Esportes "Hernani de Mattos Nabuco", na rua Canadá, esquina com a Rua Rio Grande.

As aulas são administradas por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e obedecem a um calendário específico, durante toda a semana, nos dois períodos, manhã e tarde, com a estruturação por idade. "A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado por pais ou responsáveis legais, apresentando um documento de identidade, que pode ser a certidão de nascimento ou cédula de identidade, o RG", informa o professor Sidney Santana, o Pigmeu.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, lembra que, "embora não seja este o objetivo principal, estamos sempre buscando novos talentos, porém, a real intenção do prefeito João Dado é oferecer às nossas crianças e adolescentes, uma opção de lazer saudável e de ocupação de suas horas ociosas, distanciando-os dos caminhos das drogas e da marginalidade”, disse.