Partida amistosa está programada para às 14h e terá portões abertos para a torcida

publicado em 30/12/2017

Cavinho e Fedecê se enfrentam neste sábado em amistoso na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)





A Arena Plínio Marin volta a receber neste sábado (30), às 14h, mais um clássico FerVo, entre Votuporanguense e Fernandópolis. Ainda que em partida amistosa dos times sub-20, a arena deve receber bom público para acompanhar mais um capítulo desta rivalidade regional. Não haverá cobrança de ingressos, os portões estarão abertos para quem quiser acompanhar a partida.

O jogo faz parte da preparação de ambos os times para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O CAV, comandado pelo técnico Henrique Ortiz, estreia na maior competição de categoria de base do mundo no próximo dia 3 de janeiro, às 14h, contra o Timón-PI, na Arena Plínio Marin. Rio Preto e Atlético Paranaense são os outros dois times do grupo da Votuporanguense.

O Fernandópolis também estreia na Copinha no dia 3 de janeiro, às 15h, contra o Madureira-RJ, no estádio Cláudio Rodante. Criciúma-SC e Guarani completam o grupo do Fefecê na competição. Todos os jogos da Copinha tem portões abertos.

Fábio Ferreira