publicado em 22/12/2017

A sede do Rotary Club 8 de Agosto de Votuporanga, no Pampa Ville, foi o local escolhido para o encerramento das atividades no ano da natação votuporanguense. A noite da última quinta-feira (22) foi de muita emoção e homenagens.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito Renato Martins, do secretário de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, da diretoria da Avonat (Associação Votuporanguense de Natação). Quem também compareceu foi a família de Marcos Leandro Dezan Beraldo, um dos homenageados da noite. Participaram ainda treinadores, pais, familiares e os atletas da equipe principal de natação do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga. Cerca de 300 pessoas estiveram na confraternização.

O coordenador do projeto, o professor Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, fez as honras do protocolo da noite e após os cumprimentos de praxe, explicou que o evento teve como objetivos premiar os melhores do 3º Troféu Eficiência de Natação, realizado no último domingo (17) no Conjunto Aquático Prof. Luiz Carlos Toloni, além de outorgar a medalha ao atleta destaque de 2017, denominada Medalha “Marcos Leandro Dezan Beraldo”, ex-atleta da Apan (Associação de Pais e Amigos da Natação), falecido em 1988. Depois das homenagens, foi servido um jantar.





3º Troféu Eficiência





Nadadores premiados em suas respectivas categorias:





Categoria Nasc. Nome

Pré-mirim Masculino 2009 Lucas Dekaminavicius Tozzi

Mirim 2 Feminino 2007 Maria Eduarda Covre Landim

Mirim 2 Masculino 2007 Murilo Gabriel do Prado Basso

Petiz 1 Feminino 2006 Mirela Lacerda Testi

Petiz 1 Masculino 2006 Luiz Henrique Trevizan

Petiz 2 Feminino 2005 Amanda de Jesus Souza

Petiz 2 Masculino 2005 Diogo Silva Jorge

Infantil 1 Feminino 2004 Ghianny Gabriely Oliveira

Infantil 1 Masculino 2004 Davi dos Santos Bertoli

Infantil 2 Feminino 2003 Eduarda Souza Bailon

Infantil 2 Masculino 2003 Bruno Borgheto Rocha

Juvenil 1 Feminino 2002 Karolayne Vitoria Balbino Januário da Silva

Junior 1 Feminino 2000 Brenda Terezinha Martão

Junior 1 Masculino 2000 Edmo Carneiro Ruiz

Junior 2 Feminino 1999 Sarah Caracini Possari

Sênior Masculino acima 1998 Filipe Daur Medeiros Martins





Medalha “Marcos Leandro Dezan Beraldo”





Após a entrega dos troféus aos campeões do 3º Troféu Eficiência, foi realizada a entrega da Medalha “Marcos Leandro Dezan Beraldo”. Esta homenageia o jovem Marcos Leandro, falecido em 1988 aos 18 anos. Marcos fazia parte da equipe de natação da pioneira APAV/VOTUCLUBE, e sempre se mostrou zeloso e assíduo nos treinamentos e competições. Ele se destacava pela excelente educação e pelos inúmeros amigos que angariava. Sua partida deixou todos consternados e, quase 30 anos depois, a diretoria da Avonat e diretores do Centro de Formação resolveram prestar-lhe a homenagem de nominar a medalha que será concedida anualmente ao nadador ou personalidade votuporanguense na natação.

Em 2017, por unanimidade, foi escolhido o atleta Erik Bailon de Oliveira, atleta paralímpico que conquistou medalha de ouro em todas as competições que disputou em 2017, vencendo, entre outras competições, os Jogos ParaPanAmericanos, o Campeonato Brasileiro Paralímpico, o circuito Paralímpico Caixa Loterias de Natação, o Campeonato Paulista Paralímpico de inverno e de verão, o Paulista, o Brasileiro Estudantil Paralímpico, os Jogos Abertos, Jogos Regionais e torneios regionais realizados pela Federação Aquática Paulista.

Em razão dos resultados, o atleta foi pré-selecionado para integrar a Seleção Brasileira de Jovens Paralímpicos, e está pré-convocado para disputar o Open Paralímpico Mundial, cuja primeira fase será disputada na Dinamarca em abril. Esta iniciativa visa trabalhar os jovens valores da natação paraolímpica na busca de índice para nadar os Jogos Paralímpicos em Tóquio 2020.





Merecidas férias







As turmas do treinamento entraram em férias e retornarão com as atividades no dia 15 de janeiro. Em um rápido balanço, a equipe do Centro de Formação de Natação nadou 28 competições em 2017, em 17 cidades diferentes, conquistando 2.209 medalhas, sendo 804 de ouro, 677 de prata e 728 de bronze.

Atualmente a equipe conta com 350 nadadores, sendo 84 na equipe principal, 113 nas turmas de aperfeiçoamento e 153 nas turmas de iniciação. “Se nos recordarmos do início do trabalho em agosto de 2014, vamos perceber que nestes três anos e meio a natação votuporanguense teve um crescimento significativo e, mantendo a atual estrutura, teremos resultados muito mais expressivos a médio e longo prazo”, concluiu Xaninho, coordenador técnico da equipe.