Eliete Guilherme venceu prova de 10 km em Araçatuba, enquanto Karina Franzim terminou em 4º na tradicional Corrida de Natal da TV Record, em São José do Rio Preto

publicado em 18/12/2017

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Associação Votuporanguense de Atletismo - AVOA esteve em ação neste final de semana participando da 2ª Corrida de Natal Record - Cidade Norte, realizada no domingo (17), em São José do Rio Preto, com percurso de 5 Km e premiação em dinheiro para os primeiros colocados.

Na classificação geral, no feminino, Karina Franzim foi nossa melhor representante, fechando a prova na 4ª posição. Ainda no domingo (17), Araçatuba sediou importante prova de atletismo, registrando-se a vitória da votuporanguense Eliete Guilherme, da SEL/AVOA, que sagrou-se campeã geral da prova de 10 km.

Em Rio Preto, na categoria feminina, destaques ainda para Lana Padilha, que venceu a prova entre as atletas com idade entre 15 a 19 anos, e Carolina Gonçalves, campeã da faixa etária de 30 a 34 anos. Entre as atletas de 60 a 64 anos, Luzia Aguiar foi vice-campeã e, na categoria 40 a 44 anos, Jaciara Lopes cruzou em 4º lugar. No masculino, João Catarim venceu com tranquilidade seus adversários de 70 a 74 anos, enquanto que, na categoria 45 a 49 anos, Antonio Sanches terminou em 3º. Na faixa 35 a 39 anos, José Augusto também ficou em 3º, Mauricio Padilha foi o 4º colocado (50 a 54 anos) e Ronaldo Nascimento terminou na 6ª colocação (50 a 54 anos).

A prova já se tornou uma tradição na região e contou com a participação de 400 atletas, divididos em várias categorias, a partir de 16 anos para a corrida e 14 para a caminhada que aconteceu em paralelo. O evento teve ainda a Corrida de Papais Noéis, com premiação aos melhores corredores caracterizados de "Bom Velhinho".