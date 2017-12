Muller brilhou com a camisa do São Paulo; No Santos, Edu fez bastante sucesso; Thiago Ribeiro atualmente joga no Santos

Neste ano, a partida começa às 14h e terá a Seleção Paulista Master, com Gilmar (Palmeiras), Wilsão, Vitor e Macedo (São Paulo), Capone e Boiadeiro (Corinthians), Alexandre (Santos) e Zé Carlos, Elivelton, Muller e Edu (Seleção Brasileira).





Os convidados são Doriva (São Paulo), Thiago Ribeiro (Santos), Anderson Pedra (ABC-RN), Glauber (Palmeiras) e Regis (Bahia), Martinez (Palmeiras), Jonas (Botafogo), Ricardinho (CAV) e Welligton (Málaga, da Espanha).

As expectativas dos organizadores que os com esses nomes o público poderá acompanhar um grande espetáculo. “Chame os amigos, a família e venha prestigiar esse mega jogo”, convidou a direção do Assary. Após a partida, haverá uma confraternização com churrasco e música ao vivo com apresentações do Jeito Nosso, trazendo o melhor do pagode, e Braga Netto, com o melhor do sertanejo. “Não perca essa oportunidade de pegar o autógrafo e tirar foto com seus ídolos”.





Associados não pagam ingressos para o jogo. Já para os visitantes a entrada custa R$ 20. Membros do Assary pagam R$ 25 no churrasco e visitantes, R$ 35. Bebidas não estão inclusas. Crianças com até 10 anos não pagam ingresso para o jogo e/ou churrasco. Menores de idade só podem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.

Os pontos de venda são a Poly Sporte, Jô Calçados, Supermercado Santa Cruz (Pozzobon), Secretaria do Clube e Departamento de Esportes.





Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no telefone (17) 3426 – 4070 ou no Departamento de Esportes. O clube aceita cartão de crédito (Visa e Mastercard). É possível comprar online no guicheweb.com.br.





Campanha solidária

Até o dia do jogo, o Assary estará recolhendo alimentos que serão doados para a Santa Casa de Misericórdia.

Sábado (16) é dia de futebol no Assary Clube de Campo.O clube, por meio do seu Departamento de Esportes, realiza o tradicional Jogo de Confraternização, trazendo grandes astros do futebol que atuam ou já jogaram em grandes times brasileiros e internacionais.