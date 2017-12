Jogadores, diretoria do clube e comissão técnica organizam a ação e se mobilizam como novos doadores voluntários de medula óssea.

publicado em 14/12/2017

Diretoria, jogadores e comissão técnica participaram da ação na Unidade de Coleta de Sangue (Foto: Rafale Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSe preparando para o Campeonato Paulista da Série A2, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) não se esqueceu da parte social. Diretoria, jogadores e comissão técnica foram inseridos, na tarde de anteontem, no cadastro de novos doadores voluntários de medula óssea.Para o gerente de Futebol do CAV, Rafael Gatti é muito relevante um clube fazer o seu papel social, por isso na Alvinegra é mantido um contato com a Unidade de Coleta de Sangue. “É muito importante contribuirmos nessa parte para ajudar quem precisa, e até mesmo nós no futuro podemos precisar”, comentou.Gatti observou ainda que, além de fazer o cadastro e doar sangue, é importante incentivar para que mais pessoas também façam essa boa ação. “O clube participa agora e tenho certeza que das próximas vezes estaremos aqui novamente”, falou.A iniciativa, denominada Campanha Atletas do Bem, foi promovida pela Unidade de Coleta de Sangue com a parceria do CAV. Jogadores, diretoria do clube e comissão técnica organizam a ação e se mobilizam como novos doadores voluntários de medula óssea.Segundo Cássia Hernandes, assistente social da Unidade, a adesão da população interessada também é bem-vinda junto ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), um registro único e nacional.O transplante de medula é indicado para pacientes com leucemia, linfomas, anemias graves, imunodeficiências e outras 70 doenças relacionadas ao sistema sanguíneo e imunológico. Quando uma pessoa necessita do transplante e não possui um doador compatível na família, é feita uma consulta junto ao Redome. Se for encontrado um doador, ele será convidado a fazer exames complementares a doação.A responsável pela Unidade de Coleta em Votuporanga, Sueli Friósi, explica que as chances de encontrar um doador de medula compatível são bastante difíceis, em média, uma em cada 100 mil. “Campanhas como esta com o apoio do CAV são fundamentais para sensibilizar as pessoas sobre a necessidade do cadastro de novos doadores voluntários. Quanto maior o número de voluntários cadastrados, as chances de cura dos pacientes em tratamento também aumentam consideravelmente”.Para aumentar a probabilidade de êxito na localização é importante manter o Redome atualizado com os dados cadastrais. É fundamental que as mudanças de telefone ou endereço sejam comunicadas para a instituição onde a coleta foi realizada.