Em conversa com a Cidade FM, o lateral contou que está confiante para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista

publicado em 19/12/2017

Wesllei Rodrigues da Silva nasceu em Guaraci-PR, tem 20 anos; será a sua primeira experiência no futebol paulista (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNovato no futebol do Estado de São Paulo, o lateral-direito Wesllei Foguinho, de 20 anos, está feliz em vestir a camisa do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) e espera uma disputa saudável pela condição de titular.Em relação a disputar posição com Douglas, o lateral disse entender que a disputa sadia é sempre válida. Ele lembrou que o seu “concorrente” tem uma história no clube, porém frisou que vai trabalhar bastante. “Independentemente do que o treinador optar, um estará torcendo pelo outro, e quem ganha, sem dúvida, é a Votuporanguense”, falou.Sobre a etapa de treinamentos, o jogador destacou que é sempre bom estar trabalhando e aprimorando. Ele revelou que esta será a sua primeira experiência no futebol paulista, então antes procurou saber como era a competição. “As expectativas são as melhores possíveis em participar de um campeonato bem disputado e bem visto”, falou.O atleta analisa que tudo o futebol paulista é uma vitrine importante, já que as competições são bastante disputadas e niveladas. “É a oportunidade que todo jogador quer”, resumiu. Ele contou que sua intenção é trabalhar forte e aproveitar as chances assim que o torneio começar.O lateral contou que os treinamentos têm sido bastante intensos, o que é bom para o jogador. “A cidade também é um pouquinho quente”, sorriu. Questionado se Votuporanga é mais quente do que Santa Catarina, o atleta não teve dúvida: “parece que quando chove é pior ainda”. Aos poucos, acrescentou, o jogador está se acostumando com o clima e com o município, e até o momento a experiência de estar na Alvinegra tem sido a melhor possível.Foguinho vê o grupo da Alvinegra como bom e com vontade de trabalhar. “O elenco é bom e sem dúvida vamos alcançar os nossos objetivos”, comentou.Wesllei Rodrigues da Silva nasceu em Guaraci-PR, tem 20 anos e já atuou no Avaí (que emprestou o atleta para o CAV), Juventus e Jaraguá.Na manhã de hoje, às 8h30, em Floreal, o treinador Rafael Guanaes comanda um treinamento técnico e tático.