publicado em 22/12/2017

Mais um jogador que vem defendendo o Expressinho do Vasco assinou contrato com o clube esta semana. O goleiro Thiago Moraes, de 31 anos, que vem sendo titular da equipe nos amistosos realizados este mês – vitórias sobre a Seleção de Búzios (1 a 0) e contra o Barra Mansa (3 a 0) e empate (0 a 0) em jogo-treino contra o Volta Redonda -, acertou com a equipe até o fim de março. O atleta defendeu a Votuporanguense em 2015 e 2016.