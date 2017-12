O volante de 21 anos também elogiou a organização da CAV para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2

publicado em 22/12/2017

Volante Daniel de Carvalho nasceu em São Bernardo e já defendeu Palmeiras e Bragantino (Foto: Rafael Nascimento)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm aspecto que surpreendeu o volante Daniel, ex-Palmeiras, uma das novas caras do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), foi a estrutura que a Alvinegra oferece para o elenco que disputará o Campeonato Paulista da Série A2 de 2018. Assim como o restante do elenco, o atleta treina forte para a competição que começa em janeiro.Em entrevista para a Cidade FM, Daniel contou que está contente em vestir a camisa da Votuporanguense e com a organização do clube. “Me surpreendi com a estrutura e espero fazer o melhor campeonato possível”, falou. Com 21 anos, ele lembra que a idade passa rápido. “Lembro como se fosse ontem quando tinha 16 anos, estava começando, então passa em um piscar de olhos”, acrescentou.O jogador tem vínculo com Palmeiras e Audax – cada clube tem 50%. Ele revelou que seu estilo de jogar é com o mínimo de toques possíveis. Como não é dos mais fortes, procura se “sobressair com a inteligência”. O meio-campista observou que independente de jogar como primeiro ou segundo volante, atualmente é importante saber chegar no ataque. “Hoje em dia temos que saber fazer de tudo, o volante precisa saber ser meia, o meia tem que marcar”, apontou.Questionado se é acostumado a marcar gols, o atleta disse que na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015 foi o artilheiro do Palmeiras com três gols. Daniel de Carvalho nasceu em São Bernardo e, além do Verdão, jogou no Bragantino.Comandados pelo treinador Rafael Guanaes, o volante Daniel e seus companheiros participam de um treinamento técnico e tático na manhã de hoje, às 9h30, na Arena Plínio Marin. Amanhã, às 10h, também na Arena, o CAV enfrenta o Linense em um jogo-treino.A Série A2 do Paulista terá turno único na primeira fase, com todos enfrentando todos. Os quatro melhores avançam para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A semifinal será disputada em ida e volta. A final será em jogo único na casa de quem obtiver a melhor campanha durante o torneio. O Paulistão A2 tem início em 17 de janeiro e término previsto para 7 de abril. A Alvinegra estreia em casa contra o Juventus, às 16h.