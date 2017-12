Em troca de dinheiro, os golpistas oferecem vagas para jogar na Alvinegra.

publicado em 28/12/2017

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) acionará a Justiça contra estelionatários que utilizam o nome do clube para aplicar um golpe. Em troca de dinheiro, os golpistas oferecem vagas para jogar na Alvinegra.O advogado Elton Tatuí, do Departamento Jurídico do CAV, contou ao A Cidade que a prática foi denunciada por pessoas que sofreram a tentativa do golpe. “Uma pessoa, se passando pelo treinador do CAV, oferece vagas na Votuporanguense. A situação já foi constatada no Estado do Pará e agora também no Mato Grosso”, comentou. Nesta última situação, o estelionatário tentou aplicar o golpe utilizando o WhatsApp.A direção da Alvinegra emitiu um comunicado explicando que não autoriza qualquer pessoa, mesmo que de seu quadro de colaboradores, diretoria, ou intermediários, a apresentar ou formular proposta de captação de atletas, principalmente sob a contrapartida de compensação financeira de qualquer natureza.O clube esclarece que em nenhum momento o treinador Rafael Guanaes, “sendo pessoa da mais alta credibilidade e ética profissional, propôs ou convidou qualquer atleta para integrar o grupo de atletas profissionais ou qualquer outro, mediante algum tipo de compensação sendo esta financeira ou não”.Os estelionatários têm se utilizado do nome da instituição e do próprio treinador para aliciar atletas, prometendo-lhes vantagens em troca de compensação financeira. “Tal prática configura crime tipificado na legislação penal”. Por isso, CAV e o treinador estão tomando as medidas legais cabíveis e “não medirão esforços para investigar os autores deste crime e denunciá-los às autoridades competentes”.Na nota, o clube reforça que repudia a prática “e, em nenhum momento, vai tolerar que usem seu nome, seu escudo e suas cores para ludibriar jovens aproveitando-se do fato destes não medirem esforços para ir à busca dos seus sonhos”.Tatuí disse que as vítimas da prática devem entrar imediatamente em contato com a Votuporanguense. “Infelizmente, existem pessoas assim, mas nós vamos combater essa prática”, falou.