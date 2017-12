Em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira (15), na Arena Plínio Marin, a Alvinegra derrotou o sub-23 do Bragantino

CAV e o sub-23 do Bragantino fizeram um jogo-treino na tarde de ontem na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense) fez mais um teste como preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2018. Em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira (15), na Arena Plínio Marin, a Alvinegra derrotou o time sub-23 do Bragantino por 4 a 1.Com dois gols do atacante Fio, um do meia Tiago Tremonti e outro do atacante Guilherme Índio, a Alvinegra vence por 4 a 1. Tremonti abriu o placar aos 13 minutos e Fio marcou dos gols (18 e 28 minutos). Aos 29, Arthur descontou para os visitantes. No segundo tempo, aos 25 minutos, Guilherme Índio fez o quarto gol.O CAV começou o jogo com Vitor Prada; Paulo Henrique, João Victor, Cleidson e Douglas; Daniel, Ricardinho, Nathan e Tremonti; Elvinho e Fio. O time iniciou a segunda etapa com Paulo Roberto; Lucas Cezane, Jorge Miguel, Foguinho e Deijair; Jairo, Luiz Renan e Ricardinho; João Marcos, Robinho e Felipe (Kennedy).Para o treinador do CAV, Rafael Guanaes, neste momento o que menos importa é o placar, mesmo ele sempre incentivando a equipe a buscar o gol. “O gol, independentemente de ser treino ou jogo, é sinônimo de alegria e realização, então ficamos contentes pelo placar e pela performance”, comentou.O técnico gostou muito do que viu, principalmente no primeiro tempo, em que o time foi bastante intenso e com muita movimentação. Mais uma vez o comandante da Alvinegra analisa que seus jogadores estão entendendo o que é proposto nos treinamentos. “Vimos hoje que conseguimos andar mais alguns degraus em relação ao jogo contra o sub-20 na semana passada”, falou.Ainda sobre o teste de ontem, o treinador avalia que o jogo-treino foi uma boa experiência, o que gera boas expectativas para a sequência do trabalho.Rafael acredita que a Votuporanguense está em um bom caminho, testando alternativas e dando passos para definir a equipe. Outro fator apontado é que a comissão técnica tenta fomentar a competitividade dentro do elenco, mas sempre de forma leal e positiva.