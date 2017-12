O meio-campista da Votuporanguense, Tiago Tremonti, de 32 anos, já jogou a Série A2 do Campeonato Paulista oito vezes

publicado em 17/12/2017

Tiago Tremonti é uma das esperanças de criatividade do meio de campo da Votuporanguense (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brQuando o assunto é a Série A2 do Campeonato Paulista, o meia Tiago Tremonti, de 32 anos, tem propriedade para falar. O jogador do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) tem no seu currículo três acessos e esperar mais um com camisa da Alvinegra.Em conversa com a Cidade FM, o meio-campista contou que já atuou oito vezes na A2, com três acessos: Comercial, de Ribeirão Preto, São Bento e Atlético, ambos de Sorocaba. Ele sabe que o campeonato de 2018 será bastante difícil, com a participação de equipes tradicionais como Portuguesa e Guarani, entre outras, que já entram sabendo que irão brigar para subir. “A gente deixa eles estarem na nossa frente e vamos comendo pelas beiradas, mas o objetivo nosso é o acesso”, comentou.O principal motivo da vinda para Votuporanga, revelou, foram as condições que a Alvinegra lhe garantiu. “Todo jogador que disputa, tanto a Série A2 quanto a A1, gostaria de estar na Votuporanguense por tudo o que o clube já passou e passa de segurança para os jogadores”, falou.Tremonti lembrou “já rodou bastante” nesse “interiorzão” do Estado de São Paulo. “Se eu for começar a enumerar os clubes, nós vamos ficar até amanhã”, brincou. O atleta observou que a Série A2 é uma competição bastante difícil, porém o CAV terá, além de garra e determinação, um time muito técnico, de qualidade e que buscará sempre o gol.O meio-campista Tiago Tremonti foi a 14ª contratação anunciada pelo CAV para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2018. Recentemente o meia, que nasceu em Ribeirão Preto, jogou no Rio Branco-SP. Ele também tem passagens por times como Taubaté, São Bento, Paulista e Comercial.