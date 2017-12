Cerca de 150 nadadores participam do 3º Troféu Eficiência de Natação, que será realizado hoje na piscina do Parque Aquático Luiz Carlos Toloni a partir das 9h

publicado em 16/12/2017

O Centro de Formação Esportiva de Natação contará com 80 nadadores na competição

Cerca de 150 nadadores participam do 3º Troféu Eficiência de Natação, que será realizado neste domingo (17) na piscina do Parque Aquático Luíz Carlos Toloni a partir das 9h. O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga contará com 80 nadadores na competição realizada pela Avonat (Associação Votuporanguense de Natação).A competição reúne atletas de 7 a 21 anos e a entrada é gratuita. Os atletas participam de provas de 50 metros nos quatro estilos da natação: borboleta, costas, peito e livre. Somam-se os pontos obtidos nas quatro provas e será considerado o mais eficiente aquele que obtiver maior pontuação.As provas são divididas em categoria e sexo: pré-mirim (nascidos em 2010 e 2009), mirim 1 (2008), mirim 2 (2007), petiz 1 (2006), petiz 2 (2005), infantil 1 (2004), infantil 2 (2003), juvenil 1 (2002), juvenil 2 (2001), júnior 1 (2000), júnior 2 (1999) e sênior (1998 e anteriores).A abertura do evento contará com a presença do prefeito João Dado, do vice Renatão Martins, do secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, entre outras autoridades. O Parque Aquático Luís Carlos Toloni fica na rua Joaquim José de Moraes, 2677, no Residencial do Prado, próximo ao ginásio Mário Covas.Esta será a última competição que os atletas do Centro de Formação participam no ano. Os treinamentos serão retomados no dia 14 de janeiro.O Centro de Formação Esportiva de Natação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.