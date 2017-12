Os votuporanguenses conquistaram 30 medalhas e ficaram com a sexta colocação no quadro geral de medalhas

publicado em 13/12/2017

Os votuporanguenses conquistaram 30 medalhas e ficaram com a sexta colocação

Muito boa. É assim que a direção do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga avalia a participação da equipe na Copa São Paulo, realizada no último final de semana, em Bauru. Os votuporanguenses conquistaram 30 medalhas e ficaram com a sexta colocação no quadro geral de medalhas.

Os técnicos Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, Antonio Benjamin, o Toninho, e Rowerton Murata ficaram muitos felizes com o desempenho nas piscinas, uma vez que a competição contou com 66 equipes e Votuporanga ficou entre os seis melhores. O campeonato contou com a participação de 1.200 atletas, que participaram de 180 provas, disputadas no conjunto aquático da ABDA (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos). O complexo possui duas piscinas olímpicas (50 x 25 metros) e uma semiolímpica (25 x 16 metros). A equipe ficou alojada na Casa do Cursilho de Bauru.

Na Copa São Paulo do ano passado, em dezembro, em São José do Rio Pardo, o Centro de Formação ficou em oitavo lugar no quadro de medalhas, com 11 no total. Já em junho, com 17 medalhas, ficou em sétimo. Agora o desempenho foi ainda melhor: sexto com 30 medalhas. “É uma grande evolução”, apontou Xaninho.

Hoje, às 11h, 32 atletas irão para Votorantim disputar a final estadual do Pró Natação, evento que integra o calendário oficial de eventos da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude. A competição ocorrerá amanhã e sexta-feira (15). “Temos boas chances de medalhas”, disse o técnico.