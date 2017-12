O Cavinho, que treina em Mirassol, está no grupo 2 do torneio e estreia no dia 3 (quarta-feira), contra o Timon-PI

publicado em 13/12/2017

O Cavinho segue treinando, em Mirassol, sob o comando do técnico Henrique Ortiz (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

Segue intensa a preparação do sub-20 do CAV (Clube Atlé tico Votuporanguense) para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, que tem Votuporanga como uma das sedes. O Cavinho, que treina em Mirassol, está no grupo 2 do torneio e estreia no dia 3 de janeiro (quarta-feira), contra o Timon-PI, às 14h, na Arena Plínio Marin.

Na chave da Alvinegra estão ainda Atlético-PR e Rio Preto. A segunda partida do CAV será no dia 6 (sábado), às 14h, contra o Rio Preto. Por fim, recebe o Atlético-PR, às 16h, no dia 9 (terça-feira).

De acordo com o técnico da Alvinegra, Henrique Ortiz, a preparação da equipe começou no dia 3 de março, já que o grupo usou o Campeonato Paulista Sub-20 da Primeira divisão como laboratório para a Copinha. “Acabou a competição e nós demos dez dias de folga para eles, que já se reapresentaram no começo de novembro”, contou. Alguns jogadores que treinam com o time profissional, que se prepara para o Campeonato Paulista da Série A2, também farão parte do elenco do sub-20.

Sobre a primeira partida, o treinador alertou que o time precisa estar esperto. “É o primeiro jogo e não podemos vacilar”, resumiu.

A média de idade do Cavinho é de 18 anos e muitos atletas jogarão a competição pela primeira vez. Para o meia Leonardo Schor, o torneio é superimportante. “É o mundial nosso, é a Copa do Mundo Sub-20, porque essa é a maior vitrine e temos que dar o máximo”, comentou.