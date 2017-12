Em jogo amistoso na tarde desta sexta-feira (29), na Arena Plínio Marin, a equipe de Barretos foi melhor e venceu pelo placar de 2 a 1

publicado em 29/12/2017

Votuporanguense perdeu para o Barretos no último amistoso do ano na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) não conseguiu repetir a boa atuação que teve diante do Linense e perdeu para o Barretos na tarde desta sexta-feira (29), na Arena Plínio Marin. O amistoso foi mais uma oportunidade para o treinador Rafael Guanaes testar e qualificar o grupo que jogará o Campeonato Paulista da Série A2 de 2018. Cerca de 300 torcedores compareceram no estádio para acompanhar o jogo.

A Votuporanguense começou o jogo com uma formação bastante ofensiva: Vítor Prada; Douglas, Cezane, Paulo Henrique e Cleidson; Jairo, Ricardinho, Nathan e Elvinho; Felipe e Fio.

O treinador do CAV observou que apesar de ser de uma divisão inferior, o investimento do Barretos é alto – a folha salarial é de aproximadamente R$ 80 mil. Atualmente, acrescentou, com o número de times nas divisões, tudo acaba sendo bastante nivelado. “Nós sabemos que a proposta era diferente, um adversário que marcava muito, que saía, um time cascudo e fisicamente muito forte, e essa diferença acaba nos capacitando”, comentou.

Na análise do treinador, sua equipe não fez um bom jogo, mesmo começando bem os dois tempos. “Tivemos grandes chances de virar no marcador, mas o futebol é assim, quando chegamos na frente do gol, tempos que definir bem”, falou. Para ele, a derrota serve com aprendizado. “Eu não gosto de perder nem amistoso, mas fica o aprendizado”.

O comandante da Alvinegra enxerga que independentemente de erros ou acertos, as situações do jogo servem como capacitação para o irá ocorrer na competição. Rafael entende ainda que os jogadores acabaram sentindo um pouco da carga de treino durante a semana, porém está tudo dentro do planejado.

O Paulista da Série A2 terá turno único na primeira fase, com todos enfrentando todos. Os quatro melhores avançam para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A semifinal será disputada em ida e volta. A final será em jogo único na casa de quem obtiver a melhor campanha durante o torneio. O Paulistão A2 tem início em 17 de janeiro e término previsto para 7 de abril. A Alvinegra estreia em casa contra o Juventus, às 16h.