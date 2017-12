Em evento na noite desta terça-feira (19) foram apresentados os patrocinadores master do uniforme da Alvinegra

publicado em 19/12/2017

Daniel Castro

Diretoria, jogadores, comissão técnica e torcedores participaram na noite desta terça-feira (19), às 20h, do lançamento da camisa do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2.

Na oportunidade, em evento na Poly Sport, foram apresentados os patrocinadores master do uniforme da Alvinegra. Em conversa com A Cidade, o diretor Paulo Rogério da Silva Cecílio contou que todos os patrocinadores do CAV sempre renovam contrato para a temporada seguinte. “No entanto, sempre há aquele chorinho, diminuiu um pouco aqui, aumenta outro ali”, disse.

A novidade é que a Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) voltou a patrocinar o time, algo que é importante para a Votuporanguense. Outro novo colaborador é o café Terra Nobre. “Agradecemos também os demais que renovaram com a gente: Poty, Laranjão, Sicredi, o Passo a Passo”, falou.

A diretoria está em fase de negociação com dois patrocinadores, que, “se derem certo, serão muito bons para a Alvinegra”. O uniforme do time ainda tem três espaços para patrocínios, dois na manga e um no peito. “Estamos torcendo para que dê certo”, acrescentou.

Nas camisetas, explicou Paulo, são colocados os patrocinadores chamados de master, porém há outras formas de ajudar o CAV, como por exemplo os espaços para inserir lonas de divulgação na Arena Plínio Marin. “Nós temos preços acessíveis para qualquer comércio ou empresário que queria ajudar a Votuporanguense. É uma lona de patrocínio, que é fixada no alambrado”, explicou. Os interessados em patrocinar podem conversar diretamente com Paulo no telefone 99601 – 2827.