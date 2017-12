A sede do Rotary Club 8 de Agosto de Votuporanga, no Pampa Ville, foi o local escolhido para o encerramento das atividades no ano da natação votuporanguense

publicado em 23/12/2017

Para seguir se ambientando ao gramado, ontem a Votuporanguense treinou na Arena (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brComo parte da preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2018, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) enfrenta o Linense na manhã de hoje. O amistoso está marcado para as 10h, na Arena Plínio Marin. A entrada custará R$ 10.Para o técnico do CAV, Rafael Guanaes, o jogo serve como parâmetro para tudo o que é trabalhado diariamente. “Tudo em relação à assimilação: como os jogadores se comportam individualmente, coletivamente e variações; analisar como vamos nos portar em situações de jogo”, falou. Ele entende que cada partida tem um componente diferente e mesmo sendo um amistoso, o treinador quer um nível de competitividade alto. “Então, são parâmetros e variações que vão nos dar base para fazermos uma ótima competição”, comentou.Em relação ao time que começa o jogo, o comandante da Alvinegra ainda tem algumas pequenas dúvidas em relação ao sistema que iniciará o duelo. Ele segue com a ideia de fazer rotação entre os zagueiros e em outras posições. A intenção é usar os amistosos para aumentar os minutos dos atletas. “No momento, o importante é colocar o modelo, mostrar para eles que as variações táticas existem, e com o tempo a gente cria as alternativas e estratégias diferentes de jogo a jogo”, contou.Sobre o trabalho até o momento, a avaliação de Rafael é a mais positiva possível, tanto em relação aos treinamentos, assimilação dos jogadores ao modelo de jogo, comportamento dos atletas e intensidade. Conforme ele, o grupo tem mostrado muito boa vontade em contribuir com o que está sendo proposto.O comandante também está contente com o alinhamento do trabalho entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Ele destacou que a tranquilidade que tem para trabalhar e a boa estrutura oferecida. “Eu acredito que falo por mim, jogadores e comissão técnica de que vem sendo um período muito produtivo, de bastante felicidade e gratidão”. O trabalho desenvolvido, continuou, proporciona uma expectativa muito boa para a sequência.Por fim o treinador convidou a torcida da Votuporanguense para prestigiar o amistoso da manhã de hoje, já que é importante passar “esse carinho, confiança e calor humano para o grupo”. “Obviamente o torcedor é passional e quer resultado e performance, mas, nesse momento, eu queria pedir que eles pudessem passar confiança”, concluiu.