Jogo-treino será realizado às 16h, na Arena Plínio Marin; atacante Felipe está à disposição do técnico Rafael Guanaes

publicado em 15/12/2017

O CAV segue treinando para a estreia no Campeonato Paulista da Série A2 de 2018 (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSegue firme a preparação do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) para o Campeonato Paulista da Série A2 de 2018. Na tarde de hoje, às 16h, na Arena Plínio Marin, a Alvinegra enfrenta o time sub-23 do Bragantino em um jogo-treino.Será o segundo teste em que o treinador Rafael Guanaes poderá esboçar um time titular. No primeiro, na manhã do último sábado, a equipe venceu o sub-20 do CAV por 2 a 1, e o treinador gostou do que viu.No coletivo contra o Cavinho, Rafael começou a partida com Rafael; Foguinho, Jorge Miguel, Paulo Henrique e Paraíba; Jairo, Ricardinho e Daniel; Robinho, Elvinho e João Victor. Já na segunda etapa, o profissional do CAV teve Vitor Prada; Douglas, João Victor, Edpo e Deijair; Souza, Luiz Renan e Tremonti; Nathan, Índio e Fio.Em conversa com a Cidade FM, o comandante da Alvinegra avaliou como um grande teste, inclusive para adaptação, não somente ao campo, mas às condições climáticas. Ele pôde analisar sua equipe já em um ritmo mais alto de jogo, uma vez que o adversário vem de uma competição e se prepara a mais tempo para outra – o Cavinho se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. “Foi um ótimo coletivo. Pela primeira vez abrimos mais o campo e treinamos aqui na Arena”, disse Rafael.Para o jogo-treino de hoje Rafael tem à disposição do centroavante Felipe, última contratação da Votuporanguense. O atacante de 25 jogava no Bragantino. Ele já treinou com bola e deve jogar hoje. Felipe de Sousa Silva nasceu em Teresina-PI e já vestiu as camisas do Caxias do Sul, Sertãozinho, Ferroviária e Bragantino.A Votuporanguense estreia no Campeonato Paulista da Série A2 no dia 17 de janeiro, contra o Juventus.