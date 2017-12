Equipe SEL/AVOA se preparou bem e conquistou os três primeiros lugares dos pódios nas diferentes categorias da 1ª Corrida Pedestre de Pereira Barreto

publicado em 14/12/2017

Muitos atletas locais ficaram entre os três primeiros lugares nas diversas categorias da prova de rua (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga ainda comemora os resultados obtidos pelos atletas da Associação Votuporanguense de Atletismo (AVOA), no último domingo (10/12), durante a 1ª Corrida da Estância Turística de Pereira Barreto, disputada por cerca de 180 atletas e organizada pela Prefeitura daquela cidade. Muitos atletas locais ficaram entre os três primeiros lugares nas diversas categorias da prova de rua, que teve dois tipos de percurso: um com 4 e outro com 8 quilômetros.Na corrida de 4 km, Isabel Rocha foi campeã na categoria de 60 Anos Acima, fazendo dobradinha com Luzia Aguiar, que chegou em segundo. Na mesma prova, mas na categoria de 16 a 19 anos, Lana Padilha terminou em terceiro. Nos 8 km, foram campeões Mauricio Padilha (50 a 54 anos), Antônio Carlos Sanches (45 a 49 anos), João Catarim Henrique (70 Anos Acima) e Adair Dias (65 a 69 anos). Na segunda colocação, chegaram Pedro Henrique Araújo (20 a 24 anos) e Genivaldo Evangelista (55 a 59 anos). Também da AVOA/SEL, Paulo Pereira foi o vice-campeão na classificação geral. O atleta Otávio Emanuel foi o terceiro entre os atletas de 25 a 29 anos, enquanto Silvio Bocato cruzou em quinto na categoria 45 a 49 anos, Jurandir Magalhães em sexto (30 a 34 anos), Fernando Costa também em sexto (45 a 49 anos), com João Bocato fechando a participação masculina, com o oitavo lugar na faixa dos 35 aos 39 anos.Entre as mulheres, além de Karina Franzim, campeã na classificação geral, destaque para Mara Costa, primeiro lugar na faixa de 40 a 44 anos, e Miriam Araújo, ganhadora da prova para atletas de 20 a 24 anos. Railda Buschi conseguiu um ótimo tempo e terminou em terceiro entre as atletas de 45 a 49 anos. A equipe SEL/AVOA viaja e participa das provas, graças ao total apoio da Prefeitura de Votuporanga.