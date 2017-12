Maurício Padilha, Keven Simões e Erik Bailon são os atletas que representarão o município na competição

publicado em 15/12/2017

Atletas de Votuporanga são esperança de medalha no Paulista Paralímpico

Três atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga caem na piscina neste sábado (16) no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo, para brigar por medalhas no Campeonato Paulista Paralímpico.

Maurício Padilha (classe S13), de 47 anos, Keven Simões (classe S7), de 13 anos, e Erik Bailon (classe S8), de 16 anos, são os atletas que representarão o município na competição organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP).

De acordo com o coordenador técnico do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga, Luiz Augusto Silva Garcia, o Xaninho, a competição é de alto nível e reúne 350 atletas de 32 equipes.

Ele avalia que os três nadadores de Votuporanga têm chances de ganhar medalhas. "São atletas que já participaram de outras competições e foram destaques, por isso a chance de pódio é boa", comentou.

O Centro de Formação Esportiva de Natação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.