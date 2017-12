Em conversa com A Cidade, Rafael Guanaes contou que está feliz com o trabalho e com a evolução do grupo do CAV

publicado em 21/12/2017

A partida de estreia da Votuporanguense será às 16h, contra o Juventus, na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCada dia que passa é um a menos para a estreia do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) no Campeonato Paulista da Série A2, marcada para 17 de janeiro, às 16h. A partida será contra o Juventus, na Arena Plínio Marin. O comandante da Alvinegra, Rafael Guanaes, está contente com o trabalho desenvolvido até o momento e com a evolução do grupo.Ao A Cidade, Rafael contou que o time está evoluindo bem nesse período pré-competitivo, usando ao máximo cada sessão de treinamentos. Ele ressalta que foi montado um elenco comprometido, com profissionais que têm se empenhado diariamente e demonstram comprometimento com a ideia de trabalho da comissão técnica e a filosofia do clube.O técnico está muito contente com o caminho percorrido até o momento. “Vamos continuar usando ao máximo todos os períodos, dentro e fora de campo, para formarmos não só um time, mas uma equipe forte, coesa e que vai buscar os objetivos”, comentou.De acordo com o treinador, a sequência de trabalho até a data da estreia é a que foi planejada com antecedência. Ele segue buscando fazer com que os jogadores assimilem os conceitos e princípios que irão criar o modelo de jogo do CAV. “Agora é ter a nossa sequência lógica, a evolução em todas as áreas e quesitos, ainda buscando passar as ideias, que os atletas têm assimilado muito bem”, falou.O técnico disse ter certeza de que até a estreia a Votuporanguense evoluirá bastante para fazer um ótimo início de campeonato. Na manhã de hoje, às 9h30, na Arena, os jogadores participam de um treinamento técnico e tático.O Paulista terá turno único na primeira fase, com todos enfrentando todos. Os quatro melhores avançam para a semifinal, enquanto os dois últimos serão rebaixados. A semifinal será disputada em ida e volta. A final será em jogo único na casa de quem obtiver a melhor campanha durante o torneio. O Paulistão A2 tem início em 17 de janeiro e término previsto para 7 de abril.