Com participação de 214 atletas de seis equipes filiadas à 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), Votuporanga sediou no último sábado (30/9), o “Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior”, realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Parque Aquático Luis Carlos Toloni. Foi a segunda fase do torneio regional da FAP e a equipe votuporanguense de natação do Centro de Formação/UNIFEV/SEL, com 77 nadadores inscritos, conseguiu o maior número de medalhas. Foram 72 de ouro, 38 de prata e 29 de bronze, totalizando 139 medalhas.

Na segunda posição, ficou a APAN, de Presidente Prudente, com 57 de ouro, 19 de prata e 12 de bronze (88); em terceiro, Andradina Tênis Clube/Prefeitura, com 55 medalhas (34 ouros, 13 pratas e 08 bronzes), seguida pela equipe da Aquática Escola de Esportes/S.J. do Rio Preto, com 64 medalhas (26 de ouro, 22 de prata e 16 de bronze).

Na primeira fase, disputada em Rio Preto, que reuniu 240 atletas, a delegação de Votuporanga, com 61 atletas e 3 técnicos, já havia conquistado 141 medalhas no total, sendo 39 de ouro, 51 de prata e 61 de bronze. "Ambos os resultados, de São José do Rio Preto no dia 16 e de Votuporanga no dia 30, devem ser muito comemorados pela nossa equipe técnica do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, pois demonstra claramente uma melhoria crescente nos resultados da equipe, desde o início das atividades do Centro de Excelência de Natação, em agosto de 2014", destaca o secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha.

A mesma opinião tem um dos técnicos da equipe de Votuporanga, Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, acrescentando que “o trabalho começa a render bons frutos, tanto na quantidade de atletas, quanto na qualidade dos resultados” afirma. Ele assinala que “hoje nossa equipe ocupa lugar de destaque no cenário da natação Paulista, com resultados muito significativos inclusive em competições de nível nacional, com um detalhe importante: tanto na natação convencional, quanto na paralímpica, projetando o nome de Votuporanga em todo o País", conclui.

As próximas participações em competições oficiais deverão ocorrer na Fase Nacional do Circuito Caixa Paralímpico de Natação, a ser realizado entre os dias 27 a 29 de outubro, em São Paulo, com a participação do atleta Erik Bailon Oliveira, e no dia 28 do mesmo mês, na terceira e última etapa do Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior, promovido pela Delegacia Regional da 4ª região da Federação Aquática Paulista, na piscina olímpica (50 metros) do Clube de Campo do Rio Preto Automóvel Clube em São José do Rio Preto. Esta será a última chance para obtenção de índice para participação no Campeonato Estadual que deverá ocorrer em Bauru entre os dias 1 e 3 de dezembro.