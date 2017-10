Neste domingo (22/10), a equipe de futebol de campo sub 17, da Secretaria de Esportes e Lazer, estreia no Campeonato Estadual, enfrentando o time de Nhandeara, às 9h, na Arena Plínio Marin, com entrada franca.

Bastante otimista, o técnico Sidney "Pigmeu" Santana espera contar com a presença de torcedores locais para conquistar a vaga. Este certame é de tiro curto, onde se enfrentam as equipes que compõem as Inspetorias Regionais de Esportes e Recreação - IREL.

Os jogos são disputados nos sistemas de "mata-mata" e, caso Votuporanga siga na competição, enfrentará o classificado da região de Fernandópolis, depois Jales e São José do Rio Preto. "Desta etapa, sai o campeão da nossa regional, que seguirá para a disputa da final estadual, em data a ser estipulada pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, na capital", explica Pigmeu. "Por ser mata-mata, é muito importante que possamos contar com o apoio e a presença do nosso torcedor, já que são meninos da base, que integram os projetos desenvolvidos pela nossa Secretaria", assinala o treinador.