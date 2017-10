Para a equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, o velho ditado "Santo de casa não faz milagres", não se aplica. Na segunda das quatro etapas do 1º GP Ciclismo Votuporanga, realizada no dia 15 de outubro, os ciclistas da casa conquistaram excelentes resultados, como na categoria Elite, com os três principais lugares do pódio, numa grande demonstração de força, determinação e espírito de equipe.

Liniker Padoan Godoy Vilches venceu a prova, seguido por Marcos Albieri Maior e Vinícius Igor de Oliveira, em 2º e 3º lugares respectivamente.

Outra brilhante classificação foi na categoria “Open”, com os votuporanguenses Rodrigo Caetano da Silva Junior e Luiz Felipe Barbosa da Silva, campeão e vice, além do 4º lugar conquistado por Gustavo Batista Zerlote. Único representante da cidade na categoria Master A, Arthur Guerzone Neto cruzou a linha de chegada em primeiro, após um categórico “sprint” final. Na Master B, o experiente Edson AntonioPistilli sagrou-se vice-campeão. Fechando a participação da equipe, na categoria Senior A, terceiro lugar para Carlos Renan Zamboni Coelho, com bom trabalho ainda do companheiro de time, Ederson Carlos Dias de Sousa.

O GP é organizado organizada pela Procicle Eventos, com apoio da Secretaria de Esportes e Prefeitura Municipal de Votuporanga, com as provas sendo disputadas na Av. Prefeito Mario Pozzobon. Na etapa de domingo, foram realizadas provas nas modalidades “Speed" e "MTB", com a participação de vários ciclistas da região. Além dos atletas da SEL, a etapa contou ainda com a presença de muitos votuporanguenses que curtem o ciclismo, alguns com excelentes classificações. Atendendo à solicitações, a Procicle Eventos decidiu introduzir nas etapas finais, a categoria “MTB Cidade Feminina”, já deixando o convite aberto para as votuporanguenses que curtem o pedal.

Agora, a equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer mantém a rotina de treinos, de olho nas próximas duas etapas do GP, que já estão confirmadas para os dias 12 de novembro e 10 de dezembro, sem perder o foco nos Jogos Abertos do Interior, cuja edição 2017 está marcada para a segunda quinzena de novembro deste ano.