No domingo (15/10), foi a vez da Ferroviária F.C. golear impiedosamente por 5 a 0, ao contrário do segundo jogo, onde a rede balançou uma única vez, na vitória do Piazza/Solution Forros sobre o Unidos da Zona Sul, pela contagem mínima. Um dos treinadores mais animados com a primeira rodada, foi Sidnei "Pigmeu" Santana, que ficou plenamente satisfeito com a goleada imposta ao adversário, com gols de Caio, Higor,Iago, Staner, Wesley e Coquinho. Para a estreia, Pigmeu armou o time com Vitinho, Caio, Higor, Juninho e Anderson, Filipe,Iago,Gremis e Jhonatas, Staner e Wesley, além de Harley, Carlinhos, Coquinho e André, que entraram no decorrer da partida.

