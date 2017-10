A largada está prevista para ocorrer às 9h; a competição conta com diversas categorias

publicado em 15/10/2017

As inscrições podem ser realizadas no local da prova, com até 10 minutos antes da largada, no valor de R$ 50 (Foto: Divulgação)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Foi realizada neste domingo (15) na avenida da Arena Plínio Marin a segunda etapa do 1º GP Ciclismo Votuporanga, uma ação da Pro Cicle Eventos com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A largada estava prevista para ocorrer às 9h. A competição contou com diversas categorias: elite masculina (idade livre), open (até 29 anos), sênior A (30 até 39 anos), sênior B (40 até 49 anos), máster A (50 até 59 anos), máster B (60 anos em diante). Há ainda três categorias com idade livre: feminino, estreante e MTB (pneu grosso).

A elite masculina premiará o campeão com R$ 300. O segundo colocado leva R$ 200, e o terceiro, R$ 100. Todos os primeiros colocados das demais categorias ganham R$ 100. Troféus serão entregues do primeiro ao terceiro colocados de todas as categorias. Já quarto e quinto colocados receberão medalhas.

O evento contou ainda com praça de alimentação (lanchonete com venda de salgados e refrigerantes) e loja com venda de peças e acessórios.

As inscrições foram realizadas no local da prova, com até 10 minutos antes da largada, no valor de R$ 50 (pagamento pode ser feito com cartão de crédito).

Na primeira etapa, realizada em setembro, todos os ciclistas da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer subiram ao pódio. “Como sempre, representaram muito bem nossa cidade, quebrando o tabu de que santo de casa não faz milagres”, comentou o técnico José Godoy Vilches.

Na principal categoria (elite), o votuporanguense Liniker Padoan Godoy Vilches esbanjou força e técnica, realizando uma fuga espetacular na metade da prova, chegando em primeiro com larga vantagem sobre o segundo colocado.