No último final de semana, o mestre Lousado esteve representando a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em Guarulhos, durante as comemorações dos 30 anos de existência do Grupo "Nego Fujão". "Este grupo é um dos mais importantes do país e ter sido convidado para participar do seu aniversário, foi uma grande honra para a capoeira de Votuporanga", comemora Lousado.

"O Negro Fujão tem como objetivo direto difundir e desenvolver a capoeira, buscando melhorar seu nível técnico, teórico, e didático-pedagógico, como arte, luta, cultura, profissão e filosofia de vida, por isso, tem ramificações espalhadas por todo o Brasil, realizando trabalhos sociais e apoiando o crescimento cultural de nosso pais", conclui. Além das apresentações tradicionais, o aniversário programou diversos workshop da modalidade.

Dado entra na roda de capoeira

No feriado (12), o prefeito João Dado esteve no CEC - Centro de Educação e Cidadania “Leila Valquíria de Souza”, no Conjunto Habitacional Sonho Meu), onde participou de uma roda de capoeira, junto aos alunos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Dado acompanhou as aulas e até arriscou-se num solo de berimbau, instrumento típico de esporte. Além do prefeito, o vereador Wartão também marcou presença nas atividades. A Secretaria oferece aulas de capoeira de segunda a sexta-feira, em horários alternados, em três pontos da cidade: CSU, Complexo Mário Covas e CEMEI Aracy Panazzolo de Mattos Professora Cemei.