publicado em 16/10/2017

O treinador Murilo Lopes com os garotos destaques do Cavinho Fábio Souza, de 13 anos, e Luiz Henrique, 11 anos (Foto: A Cidade)

Fábio Ferreira

Depois do encerramento do Campeonato Paulista Sub-13 e Sub-11, dois garotos da Votuporanguense chamaram a atenção de dois grandes clubes do Brasil. Os votuporanguenses Fábio Souza, de 13 anos, e Luiz Henrique, de 11 anos, ambos meias, foram convidados para uma semana de testes no Atlético-PR e no Grêmio-RS. Os dois serão acompanhadas pelo técnico do Cavinho, Murilo Lopes, que depositou grande confiança no sucesso dos meninos.

“Hoje é difícil encontrar meias de qualidade no futebol, e os dois foram muito bem ao longo da competição, inclusive recebendo propostas de outros times da região. A gente sabe que no futebol é sempre difícil chegar a um time grande, mas os dois têm um enorme potencial”, avaliou o treinador Murilo Lopes, que comandou o CAV nos estaduais sub-13 e sub-11.

Fábio Souza foi o vice-artilheiro do Cavinho no Sun-13 com 5 gols. Apesar de colaborar com o time com os gols marcados, o meia não esconde que prefere mesmo é deixar os atacantes na cara do gol: “gosto mais de dar assistência do que eu fazer o gol”. Já Luiz Henrique também balançou as redes 5 vezes pelo sub-11. Apesar da fraca campanha do sub-11 no estadual, ele terminou como artilheiro da equipe e um dos destaques da competição.

Outro garoto que despertou interesse de um time grande e chegou a deixar o time da Votuporanguense no meio da competição para se apresentar ao Santos foi Gustavo Populina. Ele marcou 9 gols com a camisa do CAV e atualmente disputa a fase de mata-mata pelo time da Vila Belmiro.