Três empates marcaram a rodada de abertura do Campeonato Amador 2017 "Carlos Roberto de Souza Figueiredo - Tropê”, no último domingo, na Arena Plínio Marin. No período da manhã, no primeiro jogo, a única vitória registrada, na boa estreia do time do bairro Sonho Meu, que goleou o Grilo F.C. por 3 a 0. Às 10h, as equipes da Droga Rey/CECAP II e Atlético F.C. empataram por 2 a 2.