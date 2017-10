Com a soma de todas as posições conquistadas por seus atletas, a equipe de pedestrianismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e AVOA - Associação Votuporanguense de Atletismo sagrou-se campeã geral da 2ª Corrida dos Fortes, realizada domingo (08), em Frutal, Minas Gerais. Os atletas enfrentaram um percurso urbano de 6 mil metros de extensão, que registrou 250 participantes.

Entre os destaques individuais, Karina Franzin cruzou em segundo lugar, milésimos de segundos atrás da campeã da prova que foi Maria Zeferina Baldaia, que tem no currículo o fato de ter sido a terceira brasileira a vencer uma São Silvestre, campeã da Volta Internacional da Pampulha, em Belo Horizonte, campeã da Meia Maratona do Rio de Janeiro e da Maratona Internacional de São Paulo.

A votuporanguense Carolina Gonçalves foi a 7ª no Geral, mas venceu na sua categoria de 30 a 34 anos, com Mirian Araujo em 14º no Geral e vice entre as atletas de 20 a 24 anos. Jaciara Andrade chegou em 19ª, mas também foi a melhor entre as corredoras de 40 a 44 anos. Entre as campeãs por suas respectivas categorias, medalha de ouro para Lana Padilha (16 a 19 anos), Arlete Mendes (50 a 54 anos) e Luzia Aguiar (60 acima0. Vera Zanco ficou em segundo (50 a 54 anos), Márcia Borba em 3º (45 a 49) e Raílda Buchi, em 6ª entre as atletas de 45 a 49 anos.

Entre os homens, o destaque de Votuporanga no Geral foi Otávio Emanuel, que terminou em 7º, mas foi o campeão na sua faixa etária, de 25 a 29 anos. Outros campeões foram Paulo Pereira (8º no geral e 1º na categoria de 30 a 34 anos), Antonio Carlos Sanches (campeão 45 a 49 anos) e José Carlos de Carvalho (55 a 59 anos). Também pontuaram Jhonner Padoan (3º de 25 a 29 anos). Gustavo Alves da Silva ( 2º de 16 a 19 anos), José Donizete Oliveira (5º de 40 a 44 anos), José Augusto Gonçalves (6º de 35 a 39 anos), Mauricio Padilha -(3º de 50 a 54 anos), José Roberto Medalha (4º de 50 a 54 anos), Osmani Borba (5º de 50 a 53 anos), Rafael Milani (6º de 30 a 34), Osmar Andrade (6º de 45 a 49 anos), Jose Edvaldo Bezerra (8º de 50 a 54 anos), João Catarim (4º de 60 acima), André Luiz (9º de 50 a 54 anos), Gerson Pereira Júnior (14º de 45 a 49), Marcos Santana (13º de 30 a 34 anos) e Sílvio Bocato (15º de 45 a 49 anos).