Com as finais marcadas para o dia 11 de novembro, as inscrições para o torneio vão até o próximo dia 20 de outubro

publicado em 08/10/2017

Os professores Carneiro e Cal já estão recebendo as inscrições para a 4ª Copa de Tênis

Fábio Ferreira





Nos próximos dias 27,28 e 29 de outubro, as quadras de tênis do Votuporanga Clube recebem a 4ª Copa de Tênis “Euclides Facchini Filho”. Com as finais marcadas para o dia 11 de novembro, as inscrições para o torneio já estão abertas e vão até o dia 20 de outubro. A organização e coordenação da competição ficam a cargo dos professores Cal e Carneiro.

Os jogos serão disputados em partidas de simples em seis categorias diferentes. Os tenistas poderão optar pela inscrição nas categorias A,B,C, Feminino e Infantil A e B. O valor da inscrição é de R$ 30 e pode ser feita diretamente com os professores do clube através dos telefones 99715 7096 (Cal) e 99601 0797 (Carneiro).

De acordo com o professor Cal, a expectativa é que cerca de 70 tenistas participem da competição. “Fora o pessoal de Votuporanga, vem tenistas de Fernandópolis, Catanduva e Tanabi. Já estamos na quarta edição desta copa e sempre temos uma boa adesão e um nível técnico muito bom”, analisou.