A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga foi destaque da 16ª edição da Copa ABD Bike Center de MTB, realizada em Dracena, no último domingo (1º/10), com a participação de mais de 250 atletas. Ao final, todas as atenções estiveram voltadas para o votuporanguense Liniker Padoan Godoy Vilches, que fez um corrida estratégica, defendendo-se com maestria no circuito de 40 quilômetros, anulando os ataques de seus adversários.

Já com 6 quilômetros de prova, Liniker empreendeu fuga e isolou-se do pelotão, permanecendo assim até os 30 quilômetros, quando foi alcançado por quatro ciclistas: porém concentrado na prova, não deixou que a vitória lhe escapasse, protagonizando um lindo duelo com um excepcional “sprint” a poucos metros da linha de chegada, cruzou a fita para vencer a prova e ser tornar o campeão na categoria Elite-Pró.

Mas, não foi só ele que viveu grandes momentos na prova; Marcos Albieri Maior e Vinícius Igor de Oliveira também se destacaram dos demais e fizeram uma corrida com muita técnica e determinação, vencendo as categorias Sub 45 e Sub 20, respectivamente. Com essas vitórias em Dracena, na classificação final de todo o campeonato, Maior terminou em 4º lugar e Vinicius em 9º. Outros ciclistas ainda medalharam com o bronze: Arthur Guerzoni Neto, na categoria Sub 50, e Pablo DArc Soares do Carmo na categoria Esporte, o que lhes valeu, no Geral, o nono e oitavo lugares.

No próximo dia 15 deste mês, na Avenida Mário Pozzobon, acontecerá a segunda etapa do 1º GP Ciclismo de Votuporanga, prova realizada pela Pró Cicle Eventos, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os ciclistas do município esperam contar com o apoio da torcida local, incentivando a conquista de mais títulos para um dos esportes que mais tem divulgado o nome da cidade em todo o Estado.