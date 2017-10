Cavinho recebe o time de Bauru neste sábado, às 15h, na Arena Plínio Marin, e precisa da vitória para avançar para segunda fase

publicado em 07/10/2017

Cavinho encara o Noroeste em jogo de “tudo ou nada” na tarde deste sábado (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

É vencer ou vencer. Este é o lema do Cavinho para entrar em campo neste sábado (7), logo mais às 15h, na Arena Plínio Marin, contra a equipe do Noroeste, pela última rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Somente a vitória garante a classificação da Votuporanguense. Já ao Noroeste, basta um empate para seguir adiante na competição. Jogo na Arena terá portões abertos.

Para o técnico do Cavinho, Henrique Ortiz, a equipe está pronta e madura para a decisão contra o Noroeste. “Faz tempo que estamos planejando chegar na última rodada nesta situação. É uma final e temos que agarrar esta chance para não deixar escapar a classificação”.

O comandante da Alvinegra avaliou a partida como perigosa. Segundo ele, é preciso fazer um jogo seguro, sem erros, para não deixar o adversário abrir o placar. “Os meninos estão prontos e com maturidade suficiente para encarar este jogo. Durante o campeonato nós saímos de várias situações adversas e conseguimos corresponder as expectativas”, avaliou.

O time da Votuporanguense está definido e escalado para o confronto com Alan; Vinícius Bonilha, Vinícius, Juan e Kaemerson; Edson, Pedrinho e Lucas Garcia; Edson, João Marcos e Kaiki. Sendo assim, o time segue com uma formação ofensiva de três atacantes.

Vale relembrar que Votuporanguense e Noroeste já se enfrentaram pelo primeiro turno do Campeonato Paulista Sub-20. A equipe do Cavinho venceu o adversário fora de casa por 2 a 1. Para o jogo de hoje, Henrique Ortiz convocou a torcida para empurrar os meninos rumo a classificação. “Eles não estão acostumados a jogar com bastante torcida e isso com certeza fará toda a diferença caso tenhamos casa lotada”, concluiu.

Classificação

No Grupo 1, Grêmio Novorizontino (45 pontos), Botafogo-SP (40) e Marília (36 pontos) já estão garantidos na fase seguinte do estadual Sub-20. Apenas uma vaga está em aberto no grupo e Noroeste (34 pontos) e Votuporanguense (33 pontos) decidem quem avança. Caso o CAV vença, na próxima fase o time encara a equipe da Ponte Preta em dois jogos de mata-mata.