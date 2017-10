O Campeonato Amador de Futebol 2017 "Carlos Roberto de Souza Figueiredo - Tropê” começa neste domingo, dia 08, na Arena Plínio Marin. O evento é realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com organização da ARAV – Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga. Serão quatro jogos, dois no período da manhã e dois à tarde, com partidas marcadas para às 8h, 10h, 14h e 16h.

O primeiro confronto reunirá as agremiações do Grilo F.C. e Sonho Meu, seguindo com Droga Rey/CECAP II contra o Atlético F.C. No período vespertino, jogarão Brothers e Du Valle, fechando a rodada Sport Estação/Simonsen e o time do São Cosme F.C.

O lançamento e o congresso técnico do campeonato foram realizados na noite de terça-feira (3/10), no CSU, com as presenças do secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha; do presidente da Câmara, Osmair Ferrari; do vereador Walter José dos Santos; do diretor de Divisão da Secretaria, André Figueiredo; e do presidente da Associação dos Árbitros, Ricardo Ortiz.

Na abertura, foi apresentado um vídeo gravado pelo prefeito João Dado, que não pôde estar presente por ter de cumprir agenda na capital. Com a participação de representantes das 16 equipes inscritas e dos árbitros e assistentes da Associação, as equipes foram divididas em quatro grupos, acordando-se que na primeira fase, os times jogarão entre si, classificando-se as duas melhores equipes de cada grupo para as disputas das quartas de final. Neste ano, as quatro piores equipes do Campeonato cairão para a série B no ano de 2018.

Formação dos Grupos

GRUPO A

1 -Droga Rey/ CECAP II

2 - Sonho Meu

3 - Atlético F.c

4 - Grilo F.C.

GRUPO B

1 -Sport Estação/ Símonsen

2 - Brothers

3 - Du Valle

4 - São Cosme F.C.

GRUPO C

1 - Unidos da Zona Sul

2 - Ferroviária F.C.

3 - Piazza/ Solution Forros

4- Barreiro F.C.

GRUPO D

1 - Santa Casa

2 - Barcelusa

3 - Secretaria de Esporte

4 - Unidos Pozzobon