Aos amantes de esportes, uma oportunidade de conhecer uma das maiores medalhistas da história do vôlei brasileiro: a ex-jogadora Fofão, que atuava como levantadora pela seleção brasileira, de 1991 a 2008 visitará Votuporanga nesta quinta-feira (5/10) das 9h às 11h, no Ginásio de Esportes "Mário Covas", e das 19h30 às 21h30, no Centro de Convenções "Jornalista Nelson Camargo".

A visita faz parte do Roteiro Esportivo, projeto que tem como objetivo aproximar a população em geral dos grandes ídolos do esporte brasileiro. “Por estarmos situados em uma região distante dos grandes centros esportivos, estes encontros tem um papel muito importante na estimulação à prática das diversas modalidades esportivas, levando um recorte do esporte como algo prazeroso, que pode melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento social”, afirma Rodrigo Machado, técnico de programação do Sesc Rio Preto.

Com apoio do Sincomércio e das Prefeituras, o Roteiro Esportivo percorre as cidades de Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, Mirassol e São José do Rio Preto, levando grandes nomes do esporte brasileiro para a região.

Nesta edição, quem marca presença no projeto é a campeã olímpica de vôlei, Fofão. Hélia de Souza, a Fofão, é a jogadora mais vitoriosa do vôlei brasileiro. Disputou 340 partidas pela seleção e esteve presente em cinco edições consecutivas dos jogos olímpicos, conquistando também, além do ouro olímpico, duas medalhas de bronze.

