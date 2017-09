Matheus Oliveira e Ricardo Silva treinam jiu-jitsu há quatro anos e celebraram muito a conquista na competição nacional

publicado em 26/09/2017

Matheus Oliveira e Ricardo Silva foram vice-campeões no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Da redação

Os atletas votuporanguenses Matheus Oliveira e Ricardo Silva foram vice-campeões por equipe do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu disputado no Rio de Janeiro. Eles contaram com o apoio de diversas empresas da cidade para participar da competição. Além deles, dois atletas de Santos, um de Caruaru-PE e um de Limeira completam a equipe.