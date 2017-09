Esta será a primeira experiência de Rafael Guanaes, de 36 anos, em um time da Série A2

publicado em 28/09/2017

Rafael Guanaes será o técnico do CAV na Série A2 em 2018

Fábio Ferreira

Como antecipado com exclusividade pelo A Cidade e agora confirmado pela diretoria do clube, Rafael Guanaes será mesmo o técnico da Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 2018. O CAV apresenta o treinador oficialmente na manhã desta sexta-feira (29), às 11h, na Arena Plínio Marin. Está programado uma coletiva de imprensa para o treinador se apresentar.

A Rádio Cidade acompanha a apresentação na Arena e trará entrevista exclusiva com o novo treinador no programa “Bola em Jogo”, a partir das 11h30, no AM 1190.

Currículo

Com apenas 36 anos, Rafael Guanaes é uma das apostas do mercado em um treinador moderno e estudioso. Ele começou a carreira como técnico em 2010 à frente do São José dos Campos e deixou o clube somente em 2014, depois de conseguir um acesso à Série A3 em 2012.

Depois de uma rápida passagem pelo União São João, foi no São Carlos que Rafael Guanaes se destacou ao conseguir o acesso para à Série A3 em 2015 e bater na trave para subir para Série A2 em 2016. Já em 2017 ele comandou o Monte Azul na Série A3 e fez campanha regular. Esta será a primeira experiência de Rafael Guanaes em um time da Série A2.