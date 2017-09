Equipe de Votuporanga conquistou o título Liga Desportiva Regional na cidade de São José do Rio Preto

publicado em 26/09/2017

Equipe masculina de vôlei do Assary conquistou título regional em Rio Preto (Foto: Divulgação)

Da redação

A equipe de voleibol masculino do Assary conquistou em Rio Preto, no último fim de semana, o campeonato regional da LDR - Liga Desportiva Regional. A competição envolveu 13 equipes e o sexteto votuporanguense venceu na final a forte equipe da cidade de Uchôa por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/20 e 25/21, em 1h e 20 minutos de partida.

A equipe masculina do Assary volta a competir neste fim de semana, oportunidade em que estreia pela Copa Regional contra a equipe do Supracitrus Riopretense. A partida está marcada para às 9h30 deste domingo (1º), no Ginásio de Esportes da cidade de José Bonifácio. A competição se estende até o mês de novembro.

O técnico e jogador Marcinho Fukuyama espera ser campeão novamente nesta competição. “Temos recebido um apoio muito grande do Assary e com isso a equipe ganhou vários reforços de qualidade para buscar mais títulos”, destacou.