Técnico retorna ao clube depois de campanha de acesso à Série A2, em 2015; ex-jogador do CAV deve ser o gerente de futebol

publicado em 17/09/2017

Marcelo Henrique deve assinar contrato durante esta semana e selar retorno ao CAV depois de sair em 2016 (Foto: A Cidade)

Fábio Ferreira





O Clube Atlético Votuporanguense e o téc nico Marcelo Henrique Dias já estão apalavrados para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2018. O negócio deve ser concretizado durante esta semana, quando diretoria e treinador se reúnem para assinatura de contrato e anúncio oficial à imprensa. Segundo o A Cidade apurou, o técnico já, inclusive, acompanhou o jogo de ontem entre Cavinho e Comercial, em Ribeirão Preto, para analisar a possibilidade de usar atletas do sub-20 no elenco profissional.

Votuporanguense e Marcelo Henrique já conversavam há algum tempo para o retorno dele ao clube. Durante a semana, o presidente do CAV Marcelo Stringari, em entrevista exclusiva à Rádio Cidade, garantiu que Marcelo Henrique era unanimidade dentro da diretoria. Na oportunidade, o dirigente afirmou que ele era o principal nome para assumir como técnico para a Série A2 e que tê-lo dispensado em 2016, apenas três rodadas após o início da competição foi um grande erro.

“Temos uma conversa adiantada com o Marcelo e erradamente mandamos ele embora no primeiro ano em que jogamos a Série A2. Eu assumo este erro como presidente. Tivemos três jogos duríssimos naquele início de competição e agimos de cabeça quente. Se pararmos para pensar, o Marcelo Henrique fez até o momento o melhor trabalho à frente do CAV como treinador do tempo que estou na diretoria. A campanha do acesso em 2015 foi brilhante com 22 jogos invictos em casa e um time que jogava bonito”, comentou o presidente Marcelo Stringari.

Ainda segundo o presidente do CAV o objetivo do clube com o novo treinador é fazer um trabalho de solidificação da base. “Queremos jogadores que sejam da Votuporanguense no elenco da A2. Este é o futuro e o caminho do clube para deixar de ter dívidas ao fim de cada competição. E depois, quando realmente acertado com o treinador, vamos sentar para contratar com potencial de 10 a 15 jogadores para compor a espinha dorsal do time. Não podemos errar porque o tempo é curto. Mas desta vez vamos priorizar o homem antes do atleta. Queremos jogadores comprometidos. É a nova forma de trabalhar do CAV”, explicou.

Em contato com o técnico Marcelo Henrique, o mesmo confirmou o interesse do clube e afirmou que tudo está encaminhado para assinar contrato durante esta semana. No sábado, o treinador estava na cidade de Ribeirão Preto, onde à tarde iria acompanhar o jogo entre Votuporanguense e Comercial pelo Campeonato Paulista Sub-20.

Currículo

Ex-jogador de clubes do interior paulista e de Portugal, Marcelo Henrique iniciou sua carreira como técnico no futebol profissional na própria Votuporanguense. Aliás, desde a criação do Clube Atlético Votuporanguense, Marcelo Henrique é o nome que mais vezes comandou o time em campo.

Depois de comandar o CAV nas categorias de base, Marcelo Henrique foi efetivado como técnico do profissional em 2014 para disputa da Copa Paulista daquele ano. Fez ótima campanha e levou o time às quartas de final, perdendo para o campeão Santo André. Com isso, teve contrato renovado para seguir no CAV durante a Série A3 de 2015, ano de acesso à Série A2 e campanha histórica. Já na Série A2 de 2016, Marcelo Henrique comandou o time apenas três rodadas e, com um empate e duas derrotas, acabou na oportunidade dispensado.