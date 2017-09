Dez anos depois, competição volta com força total e reunirá as principais equipes do amadorismo homenageando o esportista Tropê Figueiredo, patrono da competição

publicado em 18/09/2017

Restam vagas para apenas mais quatro equipes interessadas em disputar o Campeonato Amador Municipal de Futebol, evento que volta a ser realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer, depois de uma pausa de dez anos.

Não há limite de idade e os times interessados devem fazer suas inscrições na ARAV - Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga, entidade parceira da Secretaria na organização do certame. O presidente da ARAV, o conhecido Ortiz, disponibiliza o número de seu celular particular, (17) 99741.6512, para quem precisar de mais informações.





Deverão participar 10 equipes, com disputas já a partir do próximo mês, sendo que neste retorno, os organizadores decidiram prestar uma homenagem ao atleta Carlos Roberto de Souza Figueiredo, o Tropê, que já vestiu a camisa da Votuporanguense e de várias equipes de futebol de campo e de salão.









Além da ARAV, o Campeonato Amador Municipal conta ainda com a colaboração do vereador Walter José dos Santos, o Wartão. A intenção é que a primeira rodada seja realizada no mesmo dia quem que a Secretaria de Esportes e Lazer fará a entrega das obras de reforma de algumas de nossas praças esportivas.









Campeonato Infantil "Toninho Figueiredo"