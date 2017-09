Na quinta edição, evento já se tornou tradição e a expectativa da Secretaria de Esportes e Lazer e Do Jo Centro de Treinamento é a de reunir judocas de mais de 20 cidades

publicado em 12/09/2017

A 5ª Copa Cidade de Votuporanga de Judô acontece no próximo dia 30 de setembro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Muita expectativa girando em torno da realização da 5ª Copa Cidade de Votuporanga de Judô, que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a academia Dojô - Centro de Treinamento estará realizando no próximo dia 30 de setembro, no Ginásio de Esportes "Jane Maria de Lacerda Soares".

De acordo com o professor Leonardo Eduardo, "a competição atingiu um nível técnico tão alto, que já se tornou tradição, e passamos a trabalhar com a previsão de participação de cerca de 430 judocas de mais de 20 cidades do interior, uma marca que atesta a credibilidade do evento", diz. Também organizador, Marcelo Sanches convida os votuporanguenses a prestigiar a Copa, "não só para torcerem pelos nossas judocas, mas para prestigiar os visitantes e contribuírem para tornar o evento ainda mais significativo".





Após a pesagem, marcada para acontecer das 7 às 8h30, a programação contempla a composição da mesa de honra, com as presenças do prefeito João Dado, vereadores e dirigentes, inclusive da Federação, que assistirão ao desfile de abertura com todos os atletas participantes. Às 9h15, impreterivelmente, terão início as disputas, na seguinte ordem: Mirim SUB 9 M/F, Infantil SUB 11 M/F, Infanto- Juvenil SUB 13 M/F, Pré-Juvenil M/F SUB 15, Juvenil M/F SUB 18, e, Adulto M-F acima de 18 anos.