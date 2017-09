O projeto foi encaminhado ao Legislativo depois de uma reunião entre Dado, diretores da Votuporanguense e o secretário Mineiro

Reinaldo Carneiro Bastos e Coronel Isidro Suita serão homenageados na Câmara (Foto: Divulgação/FPF)

Depois de quase ficar de fora da competição, Votuporanga deve ser confirmada pela Federação Paulista de Futebol como uma das cidades-sede da 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Junior. Na última segunda-feira (18), o prefeito João Dado enviou ao Legislativo o projeto de lei que autoriza o município a celebrar convênio com a FPF para realização do evento esportivo. O projeto foi aprovado por unanimidade.

O projeto foi encaminhado ao Legislativo depois de uma reunião entre Dado, diretores da Votuporanguense e o secretário Mineiro. “O fato de passar pela Câmara é apenas para regulamentar todo o processo para que não haja nenhum problema”, explicou o presidente da Câmara Municipal, Osmair Ferrari.

O secretário de Esportes e Lazer Mineiro explicou que a realização da Copinha na cidade será uma parceria entre Prefeitura, Federação Paulista de Futebol e Votuporanguense. De acordo com Mineiro, na próxima segunda-feira tudo deverá estar acertado e a cidade será confirmada como sede da Copinha.





Homenagem

Reinaldo Carneiro Bastos, atual presidente da Federação Paulista de Futebol, e Coronel Isidro Suita, vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da FPF, serão homenageados na próxima segunda-feira (25), na Câmara Municipal, com Título de Cidadão Votuporanguense. Há expectativa que o tetracampeão com a Seleção Brasileira, Mauro Silva, hoje diretor da FPF, também esteja presente no ato da homenagem.