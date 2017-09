Quase 250 atletas integrados a academias e centros de treinamento filiados à 4ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), confirmaram suas inscrições no “Torneio Regional Pré-Mirim à Sênior”, que será realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, neste sábado, no Parque Aquático Luis Carlos Toloni.

O professor Luiz Augusto Garcia, o Xaninho, responsável pela organização, informa que estão inscritos 40 atletas da APAN - Associação de Pais e Amigos da Natação de Presidente Prudente; 61 da Aquática Escola de Esportes, de Rio Preto; 25 da ATC de Andradina; 77 da SEL/AVONAT/Unifev, de Votuporanga; um atleta do Sport Club Corinthians Paulista, da capital; e, mais 12 nadadores da SMEL - Rio Preto.

"Será uma competição rigorosamente dentro dos moldes oficiais, sendo que o árbitro geral e demais autoridades serão indicadas diretamente pela Delegacia da 4ª Região da Federação Aquática Paulista", detalha Xaninho. Ele destaca ainda que o programa de provas será disputado em duas etapas em um único dia, sempre com provas finais, não havendo séries eliminatórias, salientando que três provas serão destinadas para para-atletas, disputadas no sistema Multiclasses.

A FAP tem 6 mil atletas filiados e vinculados, de 160 entidades do Estado e conta com delegacias regionais na capital e no interior, a quem cabe a organização de eventos em importantes polos do Estado de São Paulo. A cada temporada, esses atletas participam de dezenas de eventos e contam com infraestrutura e qualidade de seus árbitros.

A competição começa às 7h, com aquecimento dos atletas, seguida da cerimônia de abertura, às 8h15. As provas terão início no período da manhã, às 8h30, continuando no período vespertino, com aquecimento às 13h e provas às 14h.

Os atletas de Votuporanga estão integrados ao Centro de Formação de Natação, com treinamento no Parque Aquático Luiz Carlos Toloni. Participarão atletas convencionais e paraolímpicos, divididos nas categorias Pré-mirim (6 a 8 anos), Mirim I (09 anos), Mirim II (10 anos), Petiz I e II (11 e 12 anos), Infantil I e II (13 e 14 anos), Juvenil I e II (15 e 16 anos), Júnior I e II (17/18 e 19 anos), Sênior (a partir dos 20 anos) e ainda o Multiclasses (13 anos em diante).