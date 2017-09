Na classificação geral da 1ª Corrida Movimente-se, disputada domingo em Iturama, atleta da SEL/AVOA cruzou em segundo lugar na classificação geral

publicado em 18/09/2017

A votuporanguense foi a vice-campeã da prova na classificação geral (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Mais uma vez, Karina Franzin, da equipe de pedestrianismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e AVOA - Associação Votuporanguense de Atletismo, foi a melhor classificada numa prova regional. Iturama recebeu cerca de 150 atletas na 1ª Corrida Movimente-se da OAB, que teve dois percursos, de 1900 metros e 5 km. A votuporanguense foi a vice-campeã da prova na classificação geral.

Além dela, entre as mulheres, outras atletas conquistaram o pódio nas suas respectivas categorias, como as campeãs Lana Padilha (entre os atletas de 16 a 19 anos); Miriam Araujo (20 a 24 anos), Carolina Gonçalves (30 a 34), Vera Zanco (50 a 54 anos), Isabel Rocha (60 a 64 anos) e Mara Costa (40 a 44). Jaciara Andrade foi vice campeã na categoria (40 a 44 anos), Railda Buchi a terceira entre as atletas de 45 a 49 anos e Luzia Aguiar, vice na faixa de 60 a 64 anos.





Entre os homens, José Augusto Gonçalves foi o melhor na classificação geral, com o oitavo lugar, mas venceu na sua categoria de 35 a 39 anos. Mais campeões na prova, com destaque para Jonner Padoan, 1º na faixa de 25 a 29 anos e décimo no geral; Luiz Carlos Barufi (40 a 44 anos), José Carlos Carvalho (55 a 59) e João Catarin (acima de 70 anos). José Donizete foi o segundo na faixa de 40 a 44 anos, mesma classificação de Antonio Sanches (45 a 49) e Osmani Borba (50 a 54).





Completando a lista de classificados, Edson Dela Crocce foi o terceiro entre os atletas de 35 a 39 anos; Silvio Bocato, o quarto na faixa de 45 a 49 anos; Ronaldo Nascimento, terminou em sexto (45 a 49 anos) e André Luiz, quarto colocado (50 a 54 anos).





A equipe SEL/AVOA viaja e participa das provas em toda a região, graças ao total apoio da Prefeitura de Votuporanga. Mais informações e detalhes das provas disputadas pela equipe SEL/AVOA, como também os resultados completos, podem ser obtidos no endereço eletrônico: www. equilibrioesportes.esp.br.