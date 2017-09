A derrota fez o time do técnico Henrique Ortiz cair uma posição e se distanciar ainda mais do G4

publicado em 19/09/2017

Cavinho agora depende de tropeços dos adversários para avançar de fase no sub-20 (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira





Com um gol de João Gabriel, aos 27 minutos do segundo tempo, o Comercial bateu a Votuporanguense por 1 a 0, em Ribeirão Preto, e deixou o Cavinho em situação delicada na tabela de classificação do Campeonato Paulista Sub-20. A derrota fez o time do técnico Henrique Ortiz cair uma posição e se distanciar ainda mais do G4.

Restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase, o Cavinho é o 6º colocado com 27 pontos, e agora está a 6 pontos do Marília, o primeiro time dentro da zona de classificação. Para avançar a segunda fase da competição o time sub-20 da Votuporanguense terá que vencer os três últimos jogos (Penapolense, Olímpia e Noroeste) e torcer por uma combinação de tropeços dos adversários do G4.

O próximo jogo da Votuporanguense no Campeonato Paulista Sub-20 é contra o Penapolense, no próximo sábado (23), às 15h, na Arena Plínio Marin, com portões abertos. Estão no G4 neste momento: Grêmio Novorizontino (39 pontos), Botafogo-SP (34 pontos), Noroeste (34 pontos) e Marília (33 pontos).

